Ленинградская область побила рекорд по вылову рыбы за последние 30 лет

Ленинградская область установила новый рекорд по вылову рыбы, достигнув наибольших объемов за последние 30 лет. В 2025 году было выловлено более 31 500 тонн рыбы.

Ленинградская область в 2025 году установила рекорд по вылову рыбы, достигнув показателя в более 31 500 тонн, что является наибольшим результатом за последние три десятилетия. В общей массе выловленной рыбы наибольший объем составили сельдь — 12 200 тонн, шпроты — 13 200 тонн, плотва — 405 000 тонн и окунь — 383 000 тонн.

Кроме того, производство осетровых видов рыбы также показало заметный рост. Объем их производства за 2025 год составил 230 тонн, что на 30% больше по сравнению с 2024 годом. Такой результат продемонстрировал развитие рыбной отрасли региона и улучшение рыболовных практик.

Эти данные подтверждают тенденцию к увеличению объемов рыбной продукции в Ленинградской области, что свидетельствует о стабилизации и дальнейшем росте местной экономики в рыболовной отрасли.

