Петербуржцам рассказали, как помочь животным, которые оказались на улице

Газета "Вечерний Санкт-Петербург" рассказывает о том, как оказать помощь потерявшимся домашним любимцам, которые оказываются выброшенными на улицу либо теряются по халатности владельцев. Причины бывают разные: кого-то специально выселяют на мороз, оставляя без еды и крова, а кто-то уходит самостоятельно и теряется навсегда.

Сегодня в Петербурге насчитывается около 2 тысяч бродячих собак и около 50 тысяч кошек, оставшихся без крыши над головой. Многие неравнодушные граждане подкармливают несчастных зверушек дешёвым сухим кормом, что опасно для здоровья животного, особенно зимой, когда воду трудно достать. Другие отдают своим старым знакомым дворовым собакам залежалую колбасу из холодильника, что крайне нежелательно.

Ольга Козыренко, кандидат ветеринарных наук и профессор кафедры эпизоотологии СПбГУВМ, напоминает, что пища с человеческого стола опасна для братьев наших меньших: "Запрещённые продукты включают солёности, специи, колбасы и копчёности. Всё это способно привести к тяжёлому отравлению организма животного. Допустимы варёное нежирное мясо, рыба и птицы без добавления соли и специй, крупяные блюда на воде типа риса или гречневой каши. Нежелателен хлеб, способствующий образованию газов и бесполезный для пищеварения".

Безусловно, проблема безнадзорных животных требует особого подхода. До начала нулевых годов практика избавления от бездомных животных сводилась к жестоким мерам: животных ловили и умерщвляли. Это привело к малорезультативным последствиям, поэтому сегодня применяется гуманная методика — отлов, вакцинация, стерилизация и возвращение обратно в среду обитания (метод ОСВВ). Такая стратегия помогла снизить численность бездомных собак в Петербурге до рекордно низкого показателя — чуть меньше процента от общего количества городских собак.

Тем временем депутат Законодательного собрания Михаил Барышников подчёркивает успехи массовой бесплатной вакцинации животных: ежегодно количество прививок увеличивается. Так, за последние пять лет бесплатную вакцинацию получили сотни тысяч животных: в 2020 году — 90 тысяч собак, в 2021-м — 96 780, в 2022-м — сто тысяч, в 2023-м — 95 562, в 2024-м — 102 446, а в первом полугодии 2025-го — уже 61 203 собаки.

Вместе с улучшением статистики помогает решать проблему и создание государственных приютов. Один из них строится в поселке Металлострой на площади 2,8 гектара, рассчитан на содержание 200 собак и ста кошек. Начало строительства датировано 2025 годом, хотя ранее планировалось начать реализацию проекта только в 2027-м. Ещё два новых приюта появятся в Красногвардейском и Курортном районах, однако, несмотря на государственную поддержку, необходим вклад частных организаций и волонтеров.

Директор приюта "Преданное сердце" Наталья Авласевич поделилась трудностями содержания животных зимой: "Нужно обогревать помещения, увеличивать расходы на постельные принадлежности, заботиться о здоровье пострадавших от холода животных. Необходимы дополнительные запасы топлива, медикаментов и корма. Любая помощь сокращает нагрузку на приют и позволяет распределить ресурсы эффективнее".

Впрочем, иногда бездомное животное оказывается временно потерянным домашним питомцем, ожидающим возвращения к хозяину. Ежегодно в России исчезают десятки тысяч животных: 100 тысяч кошек и 70 тысяч собак. Наибольшее количество случаев потери кошек фиксируется летом, когда животные покидают дома в поисках приключений, а собак чаще всего сбегает в январе, напуганных звуками фейерверков.

Эксперт благотворительной организации "Рядом" Валерия Котлюба даёт советы владельцам животных, столкнувшимся с проблемой пропажи домашнего любимца зимой. Среди рекомендаций: немедленное распространение объявлений в соцсетях, обращение в специализированные группы помощи ("Я потерялся", "Васька Алерт"), тщательные прогулки по району в светлое время суток, использование знакомых предметов владельца (одежда, игрушки) и привлечение волонтёров.

Фото: Pxhere