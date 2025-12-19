Россия и Бразилия обсуждают запуск контейнерных перевозок из Петербурга

Прямая морская линия из Петербурга в Бразилию может удвоить грузопоток.

Министерство транспорта России проводит переговоры с Бразилией о создании прямой контейнерной линии из Санкт-Петербурга, которая способна существенно нарастить объемы морских перевозок между странами. Об этом сообщает ТАСС.

О планах по запуску нового маршрута сообщил министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин во время общения с журналистами в Бразилиа. По его словам, обсуждается организация прямых контейнерных перевозок, ориентированных на увеличение логистических возможностей.

Глава Минтранса отметил, что на текущем этапе ключевым направлением взаимодействия между Россией и Бразилией остается морская логистика. Он уточнил, что по итогам прошлого года объем перевезенных грузов в рамках сотрудничества составил 16 миллионов тонн.

Переговоры продолжаются, детали возможных сроков запуска контейнерной линии и параметров маршрута не уточняются.

Фото: pixabay