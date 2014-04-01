СКА завершил сезон поражением от ЦСКА в Кубке Гагарина

Петербургский СКА проиграл ЦСКА в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина и завершил сезон.

Петербургский хоккейный клуб СКА завершил участие в Кубке Гагарина, проиграв столичному ЦСКА в пятом матче первого раунда. Игра завершилась со счетом 2:6 в пользу хозяев льда. Единственную шайбу в составе гостей забросил Андрей Педан, который отличился во второй раз подряд. В конце игры Бреннан Менелл сумел сократить отставание своей команды, но этого было недостаточно.

Стоит отметить, что у ЦСКА хет-трик оформил Денис Гурьянов, который стал главным героем встречи. Итоговый счет в серии составил 1:4 в пользу москвичей, что означает завершение сезона для петербургского СКА.

Теперь ЦСКА будет ожидать определения соперника по следующему этапу турнира, когда станут известны результаты серий в Восточной конференции.

