Мастерскую художника Николая II выставят на торги за 80 млн рублей

18 апреля состоится аукцион по продаже уникальной четырехуровневой мастерской художника Николая II.

18 апреля на торги будет выставлена уникальная четырехуровневая квартира-мастерская, которая в начале XX века принадлежала художнику, декоратору и портретисту Эрнесту Липгарту. Мастерская расположена на шестом этаже дома на Каменноостровском проспекте и занимает площадь более 150 квадратных метров. Один из самых выдающихся элементов — это многометровое окно, которое открывает вид на Австрийскую площадь.

В пресс-службе аукционного дома "Литфонд" сообщается, что стартовая цена лота составит 80 миллионов рублей. В свое время эта мастерская отличалась роскошным интерьером, который подчеркивал высокий вкус владельца. В здании присутствуют такие архитектурные элементы, как огромный зал с колоннами, бельведер, овальный кабинет и уединенная башня с круглыми окнами, ставшая яркой доминантой площади.

В настоящее время помещение включает в себя большую гостиную площадью более 80 квадратных метров и три свободных помещения, расположенные на разных уровнях. Интересно, что до революции художник Липгарт владел всем домом в стиле модерн, который он заказывал построить. На различных этажах этого дома размещалась не только его квартира, но и мастерская.

Липгарт получил признание за свои работы, среди которых были портреты членов императорской семьи. Он также украшал дворцы, театры и церкви, а его работы сохранились в таких местах, как Мраморный дворец и Юсуповский дворец. После революции Липгарт продолжал трудиться как хранитель в Эрмитаже и расписывал различные здания, включая Эрмитажный театр.

Позже в мастерской жил и работал другой знаменитый художник — Владимир Соколов, чьи картины, написанные до войны, стали символом борьбы за мир и человечность.

