Автограф Довлатова в Петербурге выставят на торги

В четверг, 2 апреля, аукционный дом "Литфонд" организует торги, посвящённые истории третьей волны литературно-художественной эмиграции в США. Как сообщили в пресс-службе, центральным лотом станет автограф писателя Сергея Довлатова.

Главным экспонатом аукциона станет экземпляр автобиографической повести Довлатова "Ремесло" с его автографом. Писатель адресовал книгу художнице и дизайнеру Алевтине Игнатьевой, оставив на титульном листе надпись: "Милой Алле — дружески. С.". Лот будет представлен вместе с книгой Игнатьевой "Мой акцент", в которой она делится воспоминаниями о встречах с автором. Стартовая цена этого уникального комплекта составляет 42 тысячи рублей.

Помимо этого, коллекционеры смогут приобрести полный комплект литературного журнала "Эхо" (Париж, 1978–1986), который издавался Владимиром Марамзиным и Алексеем Хвостенко. Среди других раритетных изданий, выставленных на торги, — работы Михаила Шемякина, Иосифа Бродского, Александра Галича, Вагрича Бахчаняна, Константина Кузьминского, Владимира Войновича и Владимира Эрля.

Фото: сайт "Литфонда"