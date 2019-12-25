Уникальную квартиру придворного художника Николая II в Петербурге выставят на торги

В настоящее время ведутся активные переговоры о включении редкого объекта в каталог лотов.

На предстоящих торгах аукциона "Литфонд" в Санкт-Петербурге планируется продажа уникальной квартиры, некогда принадлежавшей художнику, приближенному к императорскому двору Николая II. Эту информацию предоставил руководитель аукционного дома Сергей Бурмистров в беседе с РИА Новости.

По словам Бурмистрова, в настоящее время ведутся активные переговоры о включении в каталог лотов редкого объекта — просторной трехуровневой мастерской-квартиры, владельцем которой до революции являлся один из признанных мастеров живописи, состоявших при дворе императора Николая II.

Сергей Бурмистров особо отметил специализацию "Литфонда" на эксклюзивной недвижимости, связанной с именами знаменитых деятелей искусства и политических деятелей прошлых эпох, уникальных домов и загородных резиденций знаменитостей, а также объектов, обладающих особыми архитектурными или историческими особенностями. В качестве яркого примера успешной сделки он упомянул реализацию пятикомнатной квартиры в знаменитом доме "Дом со львами" на Патриарших прудах, некогда подаренной генералу армии Михаилу Малинину лично Иосифом Сталиным.

Ранее аукционный дом "Литфонд" назвал свои рекордные лоты.

Фото: Pxhere