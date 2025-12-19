Аукционный дом "Литфонд" назвал свои рекордные лоты: квартира Сталина за 160 млн и "Онегин" за 30 млн

Гендиректор Сергей Бурмистров рассказал о самых громких продажах, включая пушкинский раритет и подарок вождя герою войны.

Генеральный директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров в интервью ТАСС раскрыл детали самых дорогих продаж в истории учреждения. В топе — историческая недвижимость и уникальные книжные раритеты, ушедшие с молотка за сотни миллионов рублей.

Абсолютным рекордом стала продажа в 2021 году пятикомнатной квартиры в легендарном "Доме со львами" на Патриарших прудах в Москве. Эта квартира была подарена Иосифом Сталиным Герою Советского Союза, генералу армии Михаилу Малинину. При стартовой цене в 100 миллионов рублей лот ушёл с молотка за 160 миллионов рублей.

Среди книжных лотов непревзойдённым рекордом российского аукционного рынка до сих пор остаётся продажа первого издания "Евгения Онегина" Александра Пушкина, напечатанного в Санкт-Петербурге отдельными тетрадками с 1826 по 1832 год. За пушкинский раритет развернулась ожесточённая борьба: цена с начальных 12 миллионов рублей подскочила до 26 миллионов. С учётом комиссионных покупатель заплатил за лот в общей сложности более 30 миллионов рублей.

Фото: pxhere