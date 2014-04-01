В Госдуму внесли законопроект об ужесточении контроля за доходами и переводами

Правительство предложило законопроект, который даст налоговой службе право следить за переводами между людьми для увеличения налоговых поступлений.

Правительство России направило в Госдуму новый законопроект, который предлагает ужесточение контроля за финансовыми потоками граждан. Суть законопроекта заключается в том, что налоговая служба получит право запрашивать подробные выписки по банковским счетам граждан без проведения проверок. Этот механизм будет применяться в отношении тех, кто по мнению Банка России имеет признаки незадекларированной предпринимательской деятельности.

По новым правилам, банки обязаны будут передавать налоговым органам информацию о каждом открытии и закрытии счетов, а также указывать ИНН владельца. Если у клиента нет идентификационного номера, ему будет присвоен ИНН при открытии счета.

Эксперты предупреждают, что в зоне риска окажутся люди, получающие на свои карты более 10-15 переводов в месяц от разных отправителей. В первую очередь, это касается тех, кто занимается сдачей недвижимости, продажей товаров или оказанием услуг, таких как косметология, массаж, тренерская деятельность, репетиторство. Такие люди могут оказаться под пристальным вниманием налоговых органов.

По предварительным оценкам Федеральной налоговой службы, с 2027 года новая мера позволит ежегодно увеличивать налоговые поступления в бюджет на сумму не менее 49,3 млрд рублей.

Некоторые эксперты считают, что такие изменения могут привести к тому, что часть граждан начнет скрывать свои доходы, а другие предпочтут получать оплату наличными, чтобы избежать налогового контроля.