Игра завершилась со счетом 1:0.

Сборная Бразилии победила Чили и вышла в полуфинал Кубка Америки. Команды сыграли в 1/4 финала турнира вечером 2 июля в Рио-де-Жанейро. Хозяева матча одолели противников с результатом 1:0. Единственным забитым мячом на 46 минуте отличился спортсмен по имени Лукас Пакета. Спустя еще две минуты команда из Бразилии осталась в меньшинстве. Во время игры красную карточку получил Габриэл Жезус.

В следующий раз в рамках полуфинала Кубка Америки пятикратные чемпионы мира сыграют с Перу. Игра запланирована на 5 июля в Рио-де-Жанейро.

Напомним, что команда из Бразилии является действующим победителем турнира. В общей сложности футболисты выигрывали Кубок Америки девять раз. Самым титулованным государством считается Уругвай. Он одерживал победу 15 раз.

Сборная Чили сыграла вничью с командой Уругвая в матче Кубка Америки по футболу.

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