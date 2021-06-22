Матч завершился с результатом 1:1.

Сборная Чили сыграла вничью с командой Уругвая в матче Кубка Америки по футболу. Соревнования проводятся на территории Бразилии. Команды завершили встречу в рамках предварительного этапа турнира с результатом 1:1. На 26 минуте отметился чилиец Эдуардо Варгас. Еще одним голом запомнился на 66 минуте матча Артуро Видаль, который отправил мяч в собственные ворота (команды Уругвая).

По результатам трех игр команда из Чили набирает пять очков. Сборная возглавляет турнирную таблицу в группе А. Следом за ним идут Аргентина, Парагвай, Уругвай и Боливия. В следующий раз спортсмены выйдут на футбольное поле в ночь на 25 июня против команды из Парагвая.

Напомним, что Кубок Америки перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Он должен был состояться в Аргентине и Колумбии, но 31 мая было организаторы объявили о переносе турнира в Бразилию. Финал соревнования состоится 10 июня.

Чилийцы обыграли сборную Боливии в матче Кубка Америки по футболу.

Видео: YouTube / Copa América