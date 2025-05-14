СМИ рассказали, что президент Бразилии планирует сказать Путину по Украине

Луис Инасиу Лула да Силва вспомнил о личной просьбе Владимира Зеленского.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен вернуться с официальным визитом в Москву по окончании рабочей поездки в Китай для того, чтобы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным просьбы, поступившие со стороны киевского режима о возможных переговорах и составах делегаций в Стамбуле 15 мая. Соответствующее заявление иностранный политик сделал перед местными журналистами в ходе пресс-конференции, организованной в Пекине.

Я собираюсь попытаться поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: "Эй, товарищ Путин, отправляйтесь в Стамбул, Бога ради Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии

Глава латиноамериканского государства отметил, что в то время, когда посещал российскую столицу в период с 8 по 10 мая, он получил просьбу украинского политика Владимира Зеленского узнать о готовности руководства в Кремле объявить о режиме перемирия. Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра получил звонок от украинского коллеги. Тот сообщил о том, что Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Луис Инасиу Лула да Силва лично попросил Владимира Путина узнать, готова ли Москва заключить мирное соглашение.

Лула да Силва предложил Путину помощь по урегулированию на Украине.

Фото и видео: YouTube / Lula