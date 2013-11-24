Лула да Силва предложил Путину помощь по урегулированию на Украине

В Бразилии хотят помочь Москве и Киеву договориться.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил свою помощь в рамках посредничества по урегулированию на Украине. Соответствующее заявление опубликовал своей аудитории латиноамериканский телеканал CNN Brasil.

Встреча состоялась 9 мая в Москве, на ней бразильский лидер заявил о готовности помочь в посредничестве по урегулированию на Украине. сообщени е местного СМИ

Напомним, что Лула да Силва ранее говорил общественности о том, что высказал российскому коллеге Владимиру Путину на рабочей встрече в Кремле готовность Бразилии вместе с Китаем и другими странами мира помочь мирным переговорам России и Украины при соответствующем желании сторон конфликта. На пресс-конференции по результатам официального визита в Москву Лула да Силва отметил, что обсуждал вопрос регионального кризиса на Украине "до, во время и после" визита в РФ.

Лула да Силва: Шольц пытался купить у Бразилии оружие для ВСУ.

Фото: YouTube / Lula