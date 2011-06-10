Луис Инасиу Лула да Силва напомнил о задаче, с которой канцлер Германии приезжал в Бразилию в конце 2023 года.

Немецкий канцлер Олаф Шольц пытался купить у правительства Бразилии оружие для снабжения Вооруженных сил Украины, а также продолжения регионального конфликта с Россией. Соответствующее заявление сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру политический лидер из южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва. Иностранец добавил, что власти не собираются поставлять оружие тем странам, которые заинтересованы в убийствах россиян или кого-либо другого.

Я помню, что премьер-министр Олаф Шольц однажды приехал (30 января 2023 года) и пытался купить бразильское оружие, чтобы передать его Украине. Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии

По словам Лулы да Силвы, Бразилия в дальнейшей планирует придерживаться нейтральной позиции, а международные союзники укиевского режима так и не получат бразильское оружие для поставок в ВСУ. Глава государства отметил, что выступает за мир, а не за разжигания вооруженного противостояния.

Лула заявил, что вновь готов сравнить действия Израиля в Газе с геноцидом евреев.

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