Лула заявил, что вновь готов сравнить действия Израиля в Газе с геноцидом евреев

Луис Инасиу Лула да Силва прокомментировал позицию Биньямина Нетаньяху.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объяснил, что не жалеет о своем официальном заявлении относительно преступных действий Израиля в секторе Газа. Соответствующей информацией политик поделился с журналистами в интервью местному телеканалу RedeTV. В новом заявлении спикер уточнил, что ЦАХАЛ воюет против несовершеннолетних и женщин. При этом глава страны подчеркнул, что не использовал такой термин как "холокост", поэтому это стало личной интерпретацией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Я бы сказал то же самое, потому что именно это происходит в секторе Газа. Мы не можем лицемерить и считать, что одна смерть отличается от другой. Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии

Напомним, что из-за высказывания иностранца власти Израиля назвали его персоной нон-грата, когда Бразилия осудила массовые убийства местного населения в палестинском анклаве. Глава латиноамериканской республики сравнил эти действия с геноцидом евреев, развязанным фашистской Германией.

Президент Бразилии заявил, что впечатлен успехами БРИКС.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian