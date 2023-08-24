Президент Бразилии заявил, что впечатлен успехами БРИКС

Луис Инасиу Лула да Силва оценил задачи БРИКС на переходном этапе формирования нового миропорядка.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о том, что считает объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) зрелым объединением, а прогресс в развитии диалога между членами "пятерки" - впечатляющим. Соответствующей информацией иностранный лидер поделился с журналистами в ходе итоговой пресс-конференции на третьем дне саммита "пятерки" в Йоханнесбурге. Эксперт добавил, что различия между странами только помогают добиться нового миропорядка, который должен учитывать экономический, географический и политический плюрализм XXI века. По мнению президента, сейчас общество находится на переходном периоде, а БРИКС является методом и источником создания креативных решений по угрозами и вызовам.

Я глубоко впечатлен зрелостью БРИКС и результатами, которых нам удалось достичь вместе. Присоединение ЮАР к объединению в 2011 году сделало его более представительным с географической точки зрения, оно охватило регион с самыми высокими темпами роста в мире. Многие утверждали, что мы слишком разные, чтобы прийти к общему мнению. Опыт, однако, свидетельствует об обратном. Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии

Лула да Силва заявил, что ВВП БРИКС после принятия новых стран составит 37% от мирового.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда