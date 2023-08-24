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Лула да Силва заявил, что ВВП БРИКС после принятия новых стран составит 37% от мирового

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Луис Инасиу Лула да Силва считает, что разнообразие укрепляет чаяние стран БРИКС к плюрализму и новому миропорядку.

Совокупный ВВП БРИКС  (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) после принятия в состав объединения новых государств-участников составит 37% от мирового показателя. Соответствующее заявление в ходе итоговой пресс-конференции на XV саммите в южноафриканском городе Йоханнесбурге сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Теперь ВВП БРИКС возрастет до 37% от мирового ВВП по паритету покупательной способности, а в самом объединении будут проживать 46% мирового населения.

Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии

Напомним, что ранее лидер ЮАР Сирил Рамапоса публично объявил о том, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года. 

Глава Бразилии рассказал о важности создания валюты БРИКС.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда

Теги: бразилия, брикс, ввп, луис инасиу лула да силва, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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