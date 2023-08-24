Лула да Силва заявил, что ВВП БРИКС после принятия новых стран составит 37% от мирового

Луис Инасиу Лула да Силва считает, что разнообразие укрепляет чаяние стран БРИКС к плюрализму и новому миропорядку.

Совокупный ВВП БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) после принятия в состав объединения новых государств-участников составит 37% от мирового показателя. Соответствующее заявление в ходе итоговой пресс-конференции на XV саммите в южноафриканском городе Йоханнесбурге сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Теперь ВВП БРИКС возрастет до 37% от мирового ВВП по паритету покупательной способности, а в самом объединении будут проживать 46% мирового населения. Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии

Напомним, что ранее лидер ЮАР Сирил Рамапоса публично объявил о том, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.

Глава Бразилии рассказал о важности создания валюты БРИКС.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда