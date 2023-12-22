Эксперты прокомментировали повышение пошлины на ввоз пива из недружественных стран

Потребителю такое нововведение грозит повышением цены на 0,5 литра иностранного пива на 5 рублей.

РФ повышает пошлину на ввоз пива из недружественных стран — с €0,04 до €0,1 за литр. Минпромторг заявил, что эта мера позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей, не оказывая серьезного влияния на цены, ведь доля этой продукции на рынке не превышает 5%. На новость обратили внимание Telegram-канал "Мейстер".

Как уточнили авторы поста, потребителю такое нововведение грозит повышением цены на 0,5 литра иностранного пива на 5 рублей. При этом, бюджет получит почти 3 млрд рублей, в 2,5 раза больше, чем ранее.

Желание осторожно пополнить бюджет понятно. Однако отметим, что если государство хочет поднять конкурентоспособность наших пивоваров, то ему лучше помочь им с ресурсной независимостью - 95-97% хмеля страна импортирует, причем преимущественно из недружественных стран. Свое сырье, независимое от курсовых колебаний и воли "партнеров", укрепит позиции наших пивоваров куда эффективнее. Не говоря уже о воссоздании целой отрасли нашего АПК. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее ЕС продолжит работу по введению пошлин на импорт продукции АПК из России и Белоруссии.

Фото: Pxhere