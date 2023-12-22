Авторы поста полагают, что идея санкционировать импорт АПК из России очень полюбилась евробюрократам, надеющимся умиротворить своих фермеров, бунтующих против дешевого и некачественного продовольствия из Украины, заполонившего рынок.

Главы государств ЕС поручили Еврокомиссии и Совету ЕС продолжить работу по введению пошлин на импорт продукции АПК из России и Белоруссии. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пояснила, что эта мера направлена на снижение растущего риска для рынков и фермеров ЕС, но не затронет транзит продукции АПК и рынки третьих стран. На новость обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста полагают, что идея санкционировать импорт АПК из России очень полюбилась евробюрократам, надеющимся умиротворить своих фермеров, бунтующих против дешевого и некачественного продовольствия из Украины, заполонившего рынок. ЕС надеется, что запретительными мерами вытеснит Россию с рынка, снизив конкуренцию и подняв цены, что обрадует фермеров. Телеграмеры уверены, что крайними окажутся граждане, которые переплатят за низкопробный импорт с Неньки, перекрывать который Брюссель не готов по политическим причинам.

Какими бы ни были эти меры, а их формулировки пока максимально туманны, для России они катастрофичными не будут – на ЕС в 2023 году пришлось около 6% российского агроэкспорта в стоимостном выражении. На дружественные же страны пришлось 87% объема экспорта АПК. В условиях растущего населения планеты, для которого еда – это базовая потребность, рынок для нашей продукции всегда найдется. Telegram-канал "Мейстер"

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