Ленинградская область не согласовывала вопрос введения курортного сбора в Петербурге

Александр Дрозденко, общаясь с депутатами во время своего вступления с годовым отчетом, отметил, что считает необходимым согласовывать подобные решения между властями двух частей агломерации.

Петербург и Ленинградская область не согласовывали вопрос введения курортного сбора в северной столице. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, общаясь с депутатами во время своего вступления с годовым отчетом. По словам главы региона, о решении, которое принял петербургский ЗакС, ему стало известно случайно. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Продолжая общение с народными избранниками, губернатор отметил, что считает необходимым согласовывать подобные решения между властями двух частей агломерации. Вместе с тем, признается Дрозденко, взаимодействия в этой части между Гатчиной и Смольным пока не организовано. Телеграмеры считают, что с логикой Дрозденко трудно спорить. Даже с точки зрения эффективности курортного сбора, это решение логично было принимать совместно городу и окружающему его региону. Территории связаны друг с другом транспортной инфраструктурой.

Накладывая эти планы на ситуацию с курортным сбором, понимаешь: действуя в одиночку, Смольный лишь провоцирует строительство отелей в ближайших к Петербургу населенных пунктах Ленобласти. Это конечно дает дополнительный импульс для инвестразвития в регионе, но средств на туристическую инфраструктуру в самом городе не добавляет. С другой стороны, если выработать согласованное решение, внедрив сбор и в Ленобласти, это позволит развить инфраструктуру во всей агломерации. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV