Эксперты прокомментировали обвинения Макрона в манипуляциях общественным мнением

В центре скандала оказался социологический опрос CEVIPOF-IRSEM опубликованный 12 апреля, демонстрирующий отношение молодых французов (18-25 лет) к военному конфликту на Украине.

Во Франции произошёл политический скандал – правительство Макрона подозревают в манипуляциях общественным мнением. Как уточнили эксперты Telegram-канала "Мейстер", в центре оказался социологический опрос CEVIPOF-IRSEM опубликованный 12 апреля, демонстрирующий отношение молодых французов (18-25 лет) к военному конфликту на Украине.

Как уточнили авторы поста, ведущие СМИ растиражировали материалы о подъеме патриотизма в стране и якобы готовности 51% молодых людей принять участие в военных действиях на стороне Украины в случае вовлеченности Франции. Однако многие выразили сомнения в правдивости результатов исследования и удивились настойчивому тиражированию милитаристских нарративов.

И действительно многое указывает, что речь идет о спланированной информационной кампании. Так, "единство" молодых французов есть только в интерпретации СМИ: на самом деле только 17% согласны быть вовлеченными в конфликт на Украине, если это потребуется для защиты Франции. Еще 34% говорят "да, возможно". Но самое важное - сам опрос, хоть и был опубликован только сейчас, проведен почти год назад, в июне-июле 2023 года, когда идея отправки французских солдат на Украину никак не рассматривалась в общественной повестке. То есть такому варианту не придавалось серьезного значения. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото YouTube / Emmanuel Macron