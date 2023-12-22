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В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики продолжится

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Дмитрий Песков оценил динамику развития российской экономической системы.

В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики будет продолжаться, это фиксирует и Международного валютного фонда. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 17 апреля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Он ответил на вопрос СМИ о том, свидетельствует ли положительная динамика экономики РФ о бесполезности западного санкционного давления. Чиновник призвал не делать подобных выводов, хотя и заметил, что динамика все еще позитивна.

Надеемся, что эта позитивная динамика российской экономики будет продолжаться. МВФ это фиксирует.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал переговорный процесс без России по Украине бессмысленным.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: ввп, дмитрий песков, кремль, мвф, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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