Песков назвал переговорный процесс без России по Украине бессмысленным

В Кремле оценили инициативу Швейцарии по саммиту.

Переговорный процесс по вопросу украинского кризиса без России бессмысленен и по сути является "процессом впустую". Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 11 апреля сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле прокомментировали вопрос по поводу предложения Швейцарии организовать конференцию по так называемой "формуле мира" в июне 2024 года.

Сначала надо понять, о чем там идет речь, о какой формуле мира. Это первое. Второе - мы неоднократно говорили, что, конечно же, переговорный процесс без России он бессмысленен и, по сути, является переговорным процессом впустую. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ открыта к переговорам по Украине, но условия таковы, что киевский режим сам себе запретил вести обсуждения с Москвой. По словам чиновника, неоднократно руководство России подчеркивало, что для властей переговорный процесс является предпочтительным для решения поставленных на СВО задач.

Россия не получала запросов о помощи на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

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