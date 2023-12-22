Россия не получала запросов о помощи на фоне эскалации между Израилем и Ираном

Москва пока что не получала никаких запросов об оказании помощи на фоне эскалации ситуации между Израилем и Ираном. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 11 апреля сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле подчеркнули, что российское руководство призывает все государства Ближнего Востока к сдержанности после того, как силы ЦАХАЛ нанесли воздушный удар по территории иранского консульства в Сирии. В противном случае это может сказаться на полной дестабилизации обстановки.
Никаких обращений на сей счет к нам не было.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков: при организации переговоров по Украине нужно учитывать сложившиеся уже реалии.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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