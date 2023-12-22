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Песков: при организации переговоров по Украине нужно учитывать сложившиеся уже реалии

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В Кремле оценили планы МИД Швейцарии.

Любые переговоры об урегулировании украинского кризиса должны учитывать сложившиеся на земле реалии,в противном случае речь пойдет о недальновидности. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 11 апреля сделал официальный представитель администрации Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал сведения о планах Шшвейцарского министерства по иностранным делам положить в основу мирного плана договоренности Москвы и Киева, достигнутые странами в Стамбуле весной 2022 года.

Действительно, был согласован документ, просто за два года - кстати, почти ровно за два года - ситуация изменилась. И геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022-го. 

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал Армению близким партнером и союзником России.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, мид, переговоры, швейцария
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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