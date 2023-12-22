Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Армению близким партнером и союзником России. Об этом он рассказал журналистам.
В Кремле отметили, что Россию и Армению объединяют многие интеграционные форматы и исторические двусторонние отношения. Он подчеркнул, что значения этих отношений трудно переоценить. Песков отметил, что в столь тесном диалоге могут рождаться какие-то проблемы.
Надеемся, что на высшем уровне президенты будут иметь возможность все это обсудить.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что контакты с жителями Оренбуржья осуществляются в сложных условиях.
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