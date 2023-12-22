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Песков назвал Армению близким партнером и союзником России

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В Кремле отметили, что Россию и Армению объединяют многие интеграционные форматы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Армению близким партнером и союзником России. Об этом он рассказал журналистам.

В Кремле отметили, что Россию и Армению объединяют многие интеграционные форматы и исторические двусторонние отношения. Он подчеркнул, что значения этих отношений трудно переоценить. Песков отметил, что в столь тесном диалоге могут рождаться какие-то проблемы.

Надеемся, что на высшем уровне президенты будут иметь возможность все это обсудить.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что контакты с жителями Оренбуржья осуществляются в сложных условиях.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: армения, дмитрий песков, пресс-секретарь президента армении
Категории: Лента новостей, Новости России,

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