В Кремле отметили, что Россию и Армению объединяют многие интеграционные форматы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Армению близким партнером и союзником России. Об этом он рассказал журналистам.

В Кремле отметили, что Россию и Армению объединяют многие интеграционные форматы и исторические двусторонние отношения. Он подчеркнул, что значения этих отношений трудно переоценить. Песков отметил, что в столь тесном диалоге могут рождаться какие-то проблемы.

Надеемся, что на высшем уровне президенты будут иметь возможность все это обсудить. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что контакты с жителями Оренбуржья осуществляются в сложных условиях.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК