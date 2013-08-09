Глава Бразилии рассказал о важности создания валюты БРИКС

Луис Инасиу Лула да Силва выступил перед коллегами на саммите БРИКС.

Создание единой валюты для стран-членов БРИКС снизит экономическую уязвимость объединения. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании политических лидеров объединения, организованного в расширенном формате в городе Йоханнесбурге, сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Создание общей действительной единицы для наших торговых переводов и инвестиций для стран БРИКС увеличит количество наших вариантов оплаты и снизит нашу уязвимость. Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии

Напомним, что накануне в ЮАР открылся трехдневный саммит БРИКС. В мероприятиях принимают участие лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики совместно с представителями десятков стран. Делегаты обсуждают вопрос о расширении группы и принятии в ее ряды новых членов.

Глава Бразилии считает, что ситуация с Украиной должна решаться в ООН.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда