Глава Бразилии рассказал о важности создания валюты БРИКС

Создание единой валюты для стран-членов БРИКС снизит экономическую уязвимость объединения. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании политических лидеров объединения, организованного в расширенном формате в городе Йоханнесбурге, сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Создание общей действительной единицы для наших торговых переводов и инвестиций для стран БРИКС увеличит количество наших вариантов оплаты и снизит нашу уязвимость.
Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии
Напомним, что накануне в ЮАР открылся трехдневный саммит БРИКС. В мероприятиях принимают участие лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики совместно с представителями десятков стран. Делегаты обсуждают вопрос о расширении группы и принятии в ее ряды новых членов.
Глава Бразилии считает, что ситуация с Украиной должна решаться в ООН.
Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда
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