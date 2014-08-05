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Глава Бразилии считает, что ситуация с Украиной должна решаться в ООН

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Луис Инасиу Лула да Силва оценил работе Совбеза ООН в урегулировании вооруженных конфликтов в мире.

Совет Безопасности при Всемирной организации должен стать мировой площадкой для обсуждения  украинского кризиса, в том числе и территориального вопроса. Соответствующее заявление сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отвечая на вопросы иностранных СМИ.

Нужно было обсудить в ООН. В зале Совета Безопасности, хотя именно его члены участвуют в войнах...Полагаю, что если бы территориальный вопрос по Украине обсудили в ООН ранее, мы бы сейчас жили в мире

Луис Инасиу Лула да Силва, глава Бразилии

Латиноамериканский политик напомнил журналистам о том, что влас ти США, Великобритания и Франция ранее вторглись в Ирак и Ливию, не имея на такую деятельность соответствующего мандата при Организации Объединенных Наций.

МИД поддержал заявление канцлера Австрии об инициативе Бразилии по Украине.

Фото и видео: YouTube / Lula

Теги: бразилия, латинская америка, луис инасиу лула да силва, оон, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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