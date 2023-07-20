МИД поддержал заявление канцлера Австрии об инициативе Бразилии по Украине

Мария Захарова оценила слова Карла Нехаммера по предложению Луису Инасиу Лула да Силве.

Слова канцлера Австрии о поддержке инициативы Бразилии по мирному разрешению ситуации на Украине представляет из себя позитивный сигнал, говорящий о понимании необходимости урегулирования регионального кризиса со стороны европейского государства. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 20 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Это позитивный сигнал. Это говорит о том, что австрийцы постепенно приходят к пониманию необходимости мирного урегулирования украинского кризиса на основе более реалистичных планов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил во вторник 18 июля о поддержке мирной инициативы Бразилии по разрешению украинского кризиса, которую предложил президент латиноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва. При этом в МИД России видят определенные противоречия в австрийской позиции,так как Вене приходится действовать внешнеполитическим курсом Европейского союза и военной поддержке киевского режима.

Захарова прокомментировала новые поставки ЕС дальнобойных вооружений Киеву.

Фото и видео: МИД России