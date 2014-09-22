Захарова прокомментировала новые поставки ЕС дальнобойных вооружений Киеву

В МИД России рассказали о поддержке Евросоюзом диверсий ВСУ в России.

Новые поставки дальнобойных вооружений станут новым фактором вовлеченности Евросоюза в украинский конфликт. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 июля в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Новые поставки тяжелых и дальнобойных вооружений, кассетных боеприпасов, снарядов с обедненным ураном станут весомым фактором доказательств вовлеченности ЕС и его странов-членов в конфликт. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России полагают, что поставки вооружения ля ВСУ Евросоюзом попирают один из его же основополагающих постулатов - "неиспользование вооружения против мирных граждан". Мария Захарова напомнила коллегам о том, что против России со стороны киевского режима осуществляются различные диверсии, теракты, акты экстремизма. Во многом эти преступления происходят при поддержке, осуществляемой странами коллективного Запада.

Часто задают вопрос: а у вас есть точные данные, что вот тот самый беспилотник или та самая деталь от какого-то снаряда была поставлена именно странами НАТО, странами ЕС? У нас есть и такие данные. Мало того, мы предавали огласке непосредственно номера, фактуру, публиковали фотографии. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила, что система защиты прав детей в США нуждается в международном контроле.

Фото и видео: МИД России