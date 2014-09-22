В МИД России рассказали о проблемах с правами ребенка в США.

Американская система в сфере защиты прав детей неэффективна и нуждается в международном контроле. Такое мнение высказала в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 июля в Москве официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Мы убеждены, что выстроенная в США система в сфере защиты прав детей неэффективна, порочна и нуждается не только в реформировании, но и в международном контроле. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 12 июля внешнеполитическое ведомство страны опубликовало профильный доклад о нарушениях прав детей в процессе международного усыновления в США. В тексте документов говорится о том, что озабоченность со стороны Вашингтона детьми в зоне проведения российской специальной военной операции показная. Дипломаты пояснили,т что позиция влстей США продиктована тем, что иностранные чиновники рассматривали Украину в качестве одного из основных источников для международного усыновления детей.

Захарова: создание в ЕС нового фонда помощи Украине стало бы безрассудным решением.

Фото и видео: МИД России