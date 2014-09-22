Захарова: создание в ЕС нового фонда помощи Украине стало бы безрассудным решением

В МИД России оценили вопрос вовлеченности ЕС в украинский кризис.

Решение Европейского союза о формировании целевого фонда для поддержки снабжения Вооруженных сил Украины было бы безрассудным, так как речь идет об инвестициях в затягивание регионального конфликта. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 20 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что знает о планах ЕС из западных СМИ.

Если такое решение, мы квалифицируем его как безрассудное, будет принято, то оно будет означать дальнейшее массированное инвестирование в затягивание боевых действий на Украине. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: желающие посеять рознь между РФ и Латинской Америкой не смогут этого сделать.

Фото и видео: МИД России