Захарова: желающие посеять рознь между РФ и Латинской Америкой не смогут этого сделать

В МИД России оценили саммит ЕС-СЕЛАК в Брюсселе.

Надеющиеся посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки страны коллективного Запада не смогли и не смогут этого сделать, так как отношения между странами региона и Москвой будут только укрепляться. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 20 июля сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала проведенный в Брюсселе саммит ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).

У нас добрые традиции взаимной симпатии, готовности к равноправному взаимодействию и взаимовыгодному диалогу на основе общепризнанных норм международного права, в первую очередь, взаимного уважения, учета интересов друг друга и понимания современных мировых реальностей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД ЕС

Запад не заметил атаку на Крымский мост, заявила Захарова.

Фото и видео: МИД России