В МИД РФ напомнили о трагедии, которая произошла с семьей из Белгородской области.

Международное сообщество "не заметило" атаку Вооруженных сил Украины на Крымский мост, а также гибель мирных граждан в результате трагедии. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 20 июля сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница уточнила, что когда какие-то вещи не вписываются в мировоззрение Запада, то страны не заинтересованы в судьбе детей.

А ведь они просто ехали по мосту. Я напомню: обычно Запад берет истории куда как меньше этой по ужасу, по трагедии, по трагизму, и делают из них настоящие информационные кампании. Только тогда, когда эти образы обслуживают их идеологемы... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в ночь 17 июля киевский режим атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Жертвами инцидента стал два человека. Речь идет о семейной паре из Белгородской области. Медики смогли госпитализировать их 14-летнюю дочь с различными травмами. Повреждена автомобильная часть переправы, а также двустороннее движение на участке специалисты восстановят к осени.

МИД России сообщил, что США требуют от Зеленского наступать любой ценой.

Фото и видео: МИД России