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МИД России сообщил, что США требуют от Зеленского наступать любой ценой

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Мария Захарова оценила слова Марка Милли о кровавом контрнаступлении ВСУ.

Американскую администрацию при президенте Джо Байдене не устраивает ситуация на Украине, а от политика Владимира Зеленского власти США требуют любой ценой продолжить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 20 июля сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница заметила, что ранее начальник комитетов Генерального штаба при Пентагоне Марк Милли уведомил общественность о том, что атака киевского режима будет долгой и кровопролитной.

Сегодняшняя ситуация на театре военных действий их явно не устраивает. Теперь от режима Зеленского требуют одного - оправдать вложенные в него средства и любой ценой продолжать самоубийственное контрнаступление...

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова рассказала, когда Россия вернется к обсуждению зерновой сделки.

Фото и видео: МИД России

Теги: владимир зеленский, контрнаступление, мария захарова, марк милли, мид, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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