Мария Захарова оценила слова Марка Милли о кровавом контрнаступлении ВСУ.

Американскую администрацию при президенте Джо Байдене не устраивает ситуация на Украине, а от политика Владимира Зеленского власти США требуют любой ценой продолжить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 20 июля сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница заметила, что ранее начальник комитетов Генерального штаба при Пентагоне Марк Милли уведомил общественность о том, что атака киевского режима будет долгой и кровопролитной.

Сегодняшняя ситуация на театре военных действий их явно не устраивает. Теперь от режима Зеленского требуют одного - оправдать вложенные в него средства и любой ценой продолжать самоубийственное контрнаступление... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова рассказала, когда Россия вернется к обсуждению зерновой сделки.

Фото и видео: МИД России