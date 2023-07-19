Захарова рассказала, когда Россия вернется к обсуждению зерновой сделки

В МИД России дали генеральному секретариату ООН три месяца.

У Всемирной организации есть еще три месяца для выполнения международного меморандума с Россией по вывозу российских зерна и удобрений в рамках черноморской инициативы. Соответствующее заявление в эфире авторской программы для радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она призвала ООН добиться за этот период конкретных результатов по пакетному соглашению.

Поэтому надо сейчас не к микрофонам бегать Секретариату ООН, а употребить эти три месяца для достижения конкретных результатов. Будут конкретные результаты – вернемся к обсуждению этого вопроса. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: мы видели подыгрывание секретариата ООН части зерновой сделки.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik