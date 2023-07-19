Захарова: мы видели подыгрывание секретариата ООН части зерновой сделки

В МИД РФ рассказали о работе генсека ООН по украинской части черноморской сделки.

Генеральный секретариат ООН подыгрывал той части зерновой сделки, которая была связана с продвижением украинского продовольствия на мировые рынки. Соответствующее заявление в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Дипломат прокомментировала СМИ реакцию генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша на решение Москвы прекратить свою работу по черноморской инициативе.

Ссекретарь начал оправдываться, даже пытаться в чем-то нас обвинить именно на основании того, что сделал очень многое для реализации этих договоренностей. Мы никогда не говорили, что он сделал мало или недостаточно... Мы говорили о том, что результата нет. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ уточнили, что если генсек ООН вынес вопрос в публичную сферу для обсуждения, то России придется сказать о том, что страна видела "абсолютное подыгрывание" украинским представителям по черноморской инициативе.

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik