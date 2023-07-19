Захарова: США пытаются дистанцироваться от Зеленского

В МИД РФ оценили реакцию США на ситуацию с Крымским мостом.

Реакция в Вашингтоне на теракт на Крымском мосту говорит о том, что американские власти пытаются дистанцироваться от киевского режима, так как украинский президент Владимир Зеленский стал для них токсичным человеком. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Захарова: Зеленский прошел через публичное унижение на саммите НАТО.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik