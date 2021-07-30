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Захарова: Зеленский прошел через публичное унижение на саммите НАТО

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Дипломат считает, это часть игры, которую ведут западные страны.

Президент Украины Владимир Зеленский прошел через публичное унижение на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат считает, что это унижение не вышло спонтанно или так просто. По словам Захаровой, это часть игры, которую ведут западные страны.

Для англосаксов момент вот этого нанесения публичного оскорбления и унижения является частью их очень важного плана.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что провал саммита НАТО пытаются списать на Зеленского.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: владимир зеленский, мария захарова, мид россии, нато, президент украины
Категории: Лента новостей, Новости России,

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