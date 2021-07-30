Захарова: провал саммита НАТО пытаются списать на Зеленского

По словам дипломата, украинский лидер начинает вызывать раздражение у Запада.

Провал саммита НАТО пытаются списать на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, украинский лидер начинает вызывать раздражение у Запада. Она подчеркнула, что при всей своей антипатии к Зеленскому считает, что западные страны намеренно действуют против Украины. Захарова добавила, что провал саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе, списывают на Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что Байден мог бы закончить конфликт за пять минут ценой Украины

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik