Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о причинах конфликта на Украине

Политик призвал мировых лидеров в диалогу.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью испанской газете Pais о том, что украинский конфликт начался из-за того, что между мировыми политическими лидерами долгое время не было возможности для диалога. Политик добавил, что осуждает этот региональный кризис, так как у России "не было права" заходить на территорию, которая в Бразилии считается украинской.

Первое, что нужно понимать, это то, что эта война не должна была начаться. И началась потому, что уже давно не было возможности для диалога между мировыми лидерами. Луис Инасиу Лула да Силва, глава Бразилии

Кулеба назвал условия Украины по мирному плану.

Фото и видео: El Pais