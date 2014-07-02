Бразилия выступила за вступление АС в G20 для усиления борьбы с неравенством

Луис Инасиу Лула да Силва призвал расширять членство африканских стран в международных институтах.

Бразилия выступает за включение Африканского союза в состав "Большой двадцатки" (G20), так как увеличение представленности континента в международных институтах имеет значимую роль в вопросе усиления борьбы с неравенством на геополитической арене. Соответствующее заявление глава латиноамериканского государства Луис Инасиу Лула да Силва сделал в ходе выступления на заседании политических лидеров объединения, которое проводится в формате БРИКС "плюс" в южноафриканском городе Йоханнесбурге.

В декабре Бразилия займет место председателя G20, и мы хотим вернуть сокращение неравенства в основу международной повестки дня. Для сокращения неравенства... Мы не сможем сделать этого без большего представительства Африки. Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии

Президент Бразилии заявил, что впечатлен успехами БРИКС.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда