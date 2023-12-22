  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Захарова рассказала, какие встречи проведет Лавров в Бразилии
Сегодня, 9:47
74
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Захарова рассказала, какие встречи проведет Лавров в Бразилии

0 0

У главы МИД РФ запланированы двусторонние встречи с коллегами по "Большой двадцатке".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, какие встречи проведет глава российской дипломатии Сергей Лавров в Бразилии. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, Лавров проведет ряд двусторонних встреч с коллегами по "Большой двадцатке". Глава МИД также встретится с коллегами из Мексики, ЮАР и Турции. Дипломат уточнила, что у Лаврова запланирована встреча с министром иностранных дел Бразилии.

Ранее мы сообщали, что Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу.

Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: бразилия, мария захарова, мид россии, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии