Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу

Глава МИД РФ посетил Каракас, а затем отправится в Бразилию.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Венесуэлу. Известно, что Каракас дипломат посещает после поездки на Кубу в рамках латиноамериканского турне 2024 года. В столице страны Венесуэле у чиновника из МИД РФ запланированы переговоры с местным коллегой Иваном Хилем, президентом страны Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом страны Делси Родригес.

Ранее, в преддверии визита Сергея Лаврова во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что на повестке дня между странами будет развитие стратегического партнерства, политический диалог и совместные проекты в торговой, инвестиционной и культурной областях. Предположительно, одной из тем для совместных переговоров может стать согласование даты прибытия президента Николаса Мадуро в Россию. Недавно иностранный политик упоминал о том, что собирается посетить Санкт-Петербург в скором времени. После Венесуэлы глава МИД РФ отправится в Бразилию на заседание глав профильных ведомств стран-членов "Большой двадцатки".

Лавров прибыл с визитом на Кубу.

Фото и видео: Telegram / Мария Захарова