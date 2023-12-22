Глава МИД РФ проведет встречу с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом на Кубу. Об этом сообщает "РИА Новости".

В Гаване Лавров проведет встречу с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом. Стороны обсудят укрепление политического диалога и наращивание связей в торгово-экономической, финансовой, научной и культурной областях. Также у главы российского МИД запланированы визиты в Венесуэлу и Бразилию.

Ранее Лавров заявил, что на Украине осталось менее половины иностранных наемников.

Видео: Telegram / Мария Захарова