Глава МИД РФ рассказал о судьбе иностранных солдат, отправившихся на поле боя в региональном конфликте.

На территории Украины осталось менее половины иностранных наемников. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины", организованной в медиацентре "Россия сегодня".

Многие наемники, по данным наших военных, их тысячи были на Украине, осталось меньше половины. Остальные либо уехали, либо нашли свой бесславный конец. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В российском министерстве по обороне ранее неоднократно говорили о том, что киевский режим использует зарубежных военнослужащих в качестве "пушечного мяса",во то время пока отечественные силы продолжают уничтожать этих иностранцев по всей территории специальной военной операции.

Лавров: Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли.

Фото и видео: МИД России