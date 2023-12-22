На территории Украины осталось менее половины иностранных наемников. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины", организованной в медиацентре "Россия сегодня".
Многие наемники, по данным наших военных, их тысячи были на Украине, осталось меньше половины. Остальные либо уехали, либо нашли свой бесславный конец.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
В российском министерстве по обороне ранее неоднократно говорили о том, что киевский режим использует зарубежных военнослужащих в качестве "пушечного мяса",во то время пока отечественные силы продолжают уничтожать этих иностранцев по всей территории специальной военной операции.
Лавров: Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли.
Фото и видео: МИД России
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