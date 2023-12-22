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Лавров: на Украине осталось менее половины иностранных наемников

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Глава МИД РФ рассказал о судьбе иностранных солдат, отправившихся на поле боя в региональном конфликте.

 На территории Украины осталось менее половины иностранных наемников. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины", организованной в медиацентре "Россия сегодня". 

Многие наемники, по данным наших военных, их тысячи были на Украине, осталось меньше половины. Остальные либо уехали, либо нашли свой бесславный конец.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

В российском министерстве по обороне ранее неоднократно говорили о том, что киевский режим использует зарубежных военнослужащих в качестве "пушечного мяса",во то время пока отечественные силы продолжают уничтожать этих иностранцев по всей территории специальной военной операции. 

Лавров: Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли.

Фото и видео: МИД России

Теги: иностранные наемники, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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