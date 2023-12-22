В МИД РФ прокомментировали контакты с Западом.

Москва давно исчерпала лимит жестов доброй воли. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины", организованной в медиацентре "Россия сегодня". Таким образом дипломат ответил на вопрос, связанным с контекстом восстановления отношений России и стран коллективного Запада. В МИД РФ рассказали участникам мероприятия о перспективах сотрдничества, которое может возникнуть между РФ и недружественными государствами.

Мы делали столько уступок, жестов доброй воли, как президент напомнил, что исчерпан уже лимит этих жестов. С их стороны мы видели в ответ на наши добрые дела другие жесты на одной руке. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал киевские власти международными попрошайками.

Фото и видео: МИД России