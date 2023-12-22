Глава МИД РФ объяснил, зачем Запад использует соседнее для России государство.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров назвал киевские власти "международными попрошайками", а саму Украину - вымирающей территорией. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины", организованной в медиацентре "Россия сегодня". Чиновник пояснил участникам мероприятия, что страны коллективного Запада использует соседнее для РФ государства для попытки сдерживания Москвы во всех смыслах. Это связано с тем, что недружественные страны хотят нанести России стратегическое поражение и не позволить Кремлю играть значимую роль на геополитической арене. Однако Сергей Лавров уверен в том, что такая роль положена России по праву.

В результате Украина, получившая от СССР, Российской империи богатейший промышленный потенциал, превратилась в самое бедное государство Европы, в территорию вымирающую, без преувеличения. Киевские власти - это уже всеми признанный попрошайка. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россия не могла оставить Крым в беде.

Фото и видео: МИД России