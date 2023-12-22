Лавров: Россия не могла оставить Крым в беде

Глава МИД РФ напомнил о событиях крымской весны.

В 2014 году жители полуострова Крым сделали единственно возможный выбор в пользу России, поэтому отвергнуть его было бы предательством государства по отношению к жителям региона. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в Москве на торжественной презентации сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России". Эти материалы переизданы к 10-й годовщине воссоединения с Россией.

На референдуме крымчане сделали свой абсолютно осознанный выбор в пользу возвращения домой, в пользу реализации права говорить на родном языке, развивать свою культуру, уважать свою историю. Мы не могли не откликнуться на эту просьбу. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат заметил, что развитие драматических событий на территории Украины показывает правильность этого решения, так как для крымчан присоединение к РФ стало единственно верным и возможным шагом, который бы полностью отвечал логике исторического процесса и коренным интересам населения.

Лавров: партнерство с Китаем играет стабилизирующую роль в мировых делах.

Фото и видео: МИД России