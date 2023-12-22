Лавров: партнерство с Китаем играет стабилизирующую роль в мировых делах

По его словам, в основе этого партнерства лежит доверительный диалог лидеров двух стран.

Партнерство с Китаем играет стабилизирующую роль в мировых делах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме.

Министр иностранных дел напомнил о праздновании 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Он подчеркнул, что в основе этого партнерства лежит доверительный диалог лидеров двух стран. Также Лавров отметил рост стратегического партнерства с Индией и укрепление связей со странами Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине.

Видео: Дума ТВ